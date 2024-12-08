Toyota Land Cruiser 70 получил старую 5-ступенчатую механическую коробку передач вместо «автомата»

Обновленный Toyota Land Cruiser 70 вышел в прошлом году с новым для этой модели мотором — четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,8 л от Toyota Hilux (этот же мотор устанавливают в некоторых странах и на новейший Land Cruiser Prado 250).
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