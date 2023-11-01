2 октября начало свою работу объединение по интересам ´Информатика без розетки´.Программа объединения по интересам ´Информатика без розетки´ для детей 5-7 лет (естественно-математический профиль, повышенный уровень изучения образовательной области ´Информатика´) разработана Парком высоких технологий и утверждена Министерством образования Республики .