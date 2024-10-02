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  • Дмитрий Гурин
    Ну думаю лучше разобраться по простому: Контролерам вызвать полицию а пассажирам "зафиксировать" пассажира до ее прие...Три минуты длилас...
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Хоровое пение улучшает здоровье мозга пожилых людей, утверждают финские учёные

Хоровое пение улучшает здоровье мозга пожилых людей, утверждают финские учёные

Учёные Хельсинкского университета выяснили, что хоровое пение улучшает связь между областями мозга и укрепляет память у пожилых людей.

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