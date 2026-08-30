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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энджел Риз оформила 29-й дабл-дабл за сезон и установила рекорд женской НБА

Форвард «Атланты» Энджел Риз установила новый рекорд женской НБА по количеству дабл-даблов за один сезон.

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