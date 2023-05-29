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45-летняя актриса Екатерина Климова продемонстрировала фигуру на фото в купальнике

45-летняя актриса Екатерина Климова продемонстрировала фигуру на фото в купальнике

Фото: Екатерина Климова/ Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена) Актриса отметила, что сегодня в Пензе солнечный день, потому она сегодня отдыхала у бассейна.

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