В проект оборонного бюджета США включили санкции против «Северного потока — 2»

Американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш добился включения в пакет поправок к оборонному бюджету США предложения, которое предполагает возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2», пишет The Hill со ссылкой на источники.
Американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш добился включения в пакет поправок к оборонному бюджету США предложения, которое предполагает возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2», пишет The Hill со ссылкой на источники.
Свежие комментарии