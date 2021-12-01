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В проект оборонного бюджета США включили санкции против «Северного потока — 2»

В проект оборонного бюджета США включили санкции против «Северного потока — 2»

Американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш добился включения в пакет поправок к оборонному бюджету США предложения, которое предполагает возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2», пишет The Hill со ссылкой на источники.

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