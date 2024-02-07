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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    И ситуация крайне проста (а не сложна, как Вы написали), как и дальнейшие действия России. И Украина тут ни при чем...Брать штурмом укр...
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Брать штурмом украинские города?

Брать штурмом украинские города?

Виктор Анисимов (картинка для иллюстрации)  Я не эксперт, не аналитик, пишу так как сам понимаю, с точки зрения здравого смысла.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Статья ни о чем. Лишний раз убеждаюсь, что планы двухлетнего начало войны, или СВО, как ни назовите - суть одна - были никудышными... И сегодняшнее топтание на месте - линее подтверждение этому, увы и ах. Одному только Богу ведомо, что же дальше то будет? И как выходить из этой непростой ситуации... И самое печальное, события внутри в стране, вся это диверсия с миллионами завезенных миргантов &quot;пятой колонной&quot;, которая у власти, - это бомба, которая сегодня-завтра рванет так, что... мало не покажется!
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2 час.
Natalija Osminina
Как раз статья О ЧЕМ! О том, что Россия не будет штукрмовать города. Я все два года об этом писала-ни до кого не доходили элементарные вещи. И дальше скажу- РОССИЯ НЕ  ПОЙДЕТ ДАЛЬШЕ 4-х ОБЛАСТЕЙ. Вы, видимо, и статью не поняли, раз не усвоили  этой второй элементарной вещи -  иначе бы не писали про  &quot;сегодняшнее топтание на месте&quot;.  СВО находится там и действует так,  из соображений целесообразности.  Так,  как опитимальнее всего: наступать там, где позволяют обстоятельства, и  вести  позиционные бои, там, где  у СВО нет преимуществ. Главное, что идет уничтожение живой силы противника и техники.    ТЕРРИТОРИИ Украины России НЕ НУЖНЫ! ИХ ЗАНИМАТЬ НЕ НАДО!!
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10 мин.
Natalija Osminina
И ситуация крайне проста (а не сложна, как Вы написали), как и дальнейшие действия России. И Украина тут ни при чем - война началась из-за того, что Байден не захотел передвигать НАТО из восточной Европы. Значит, все дело в США- чем больше они  вязнут в войнах (пока что только на БВ)- тем больше они забывают об Украине в своей предвыборной гонке. С точки зрения возможной ядерной ответки России, она выключила США- 5-ой статьей Устава НАТО США за Европу не впишутся. И это самое главное. Осталось несколько &quot;ястребов&quot; типа Блинкена и Нуланд,  которые не в теме, что Россия сделала США ядерное предупреждение. Поэтому истерят в одном хоре с Лондоном.  Исходя из этого Путин решил еще немного выждать для гарантии,  тем более, что на носу российские выборы. А дальше его ходы понятны. После выборов свое слово скажет   тов. Си на Тайване (а следом за ним может и тов. Ким) , тогда  одновременно  и Путин отдаст  приказ наносить удары по военным заводам, аэродромам и военным базам Европы, участвующих в вооружении Украины. Для начала простыми ракетами. И когда Европа убедится, что США даже глазом не моргнут в их защиту, Лондону  придется крепко призадуматься. Потому что следующие удары могут быть с ядерной начинкой. И США за Европу не впишутся никогда. Они её списали. Им не до нее. У них самих намечается банковский кризис и гражданская война.
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1 мин.

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