Тульский перинатальный центр выписал вторую за год тройню 31 июля

В Тульской области 31 июля родилась вторая за год тройня. Выписаны из перинатального центра: Ульяна с весом 1 480 г, Полина – 1 679 г, Матвей – 1 950 г.
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