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В запорожской Каменке-Днепровской ВСУ уничтожили объект культурного наследия

В запорожской Каменке-Днепровской ВСУ уничтожили объект культурного наследия

Жилой дом, который являлся объектом культурного наследия и частью «торговых рядов купца Суворова» в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области, полностью уничтожен вследствие удара ВСУ.

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