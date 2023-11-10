Эволюция снайперской стрельбы

Расширениe характеристик снайперских винтовок и вспомогательной оптики привело к значительному изменению миссии снайпера, росту оперативных преимуществ, которые дает высококачественный снайперский потенциал с точки зрения обнаружения и нейтрализации целей.
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