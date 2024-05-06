В Хабаровске гендиректора ВАНК арестовали по подозрению в мошенничестве

Гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов на два месяца арестован в Хабаровске по подозрению в нескольких преступлениях: крупном мошенничестве и приготовлении к преступлению .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии