Разыскиваемого ивановского блогера Деда Архимеда* обнаружили в базе МВД

53-летнего уроженца Ивановской области, блогера Дмитрия Пуркина*, объявили в розыск. Ранее в отношении него возбудили уголовные дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым