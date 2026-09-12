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Ивановские новости

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Разыскиваемого ивановского блогера Деда Архимеда* обнаружили в базе МВД

Разыскиваемого ивановского блогера Деда Архимеда* обнаружили в базе МВД

53-летнего уроженца Ивановской области, блогера Дмитрия Пуркина*, объявили в розыск. Ранее в отношении него возбудили уголовные дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

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