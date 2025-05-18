Женева (ATP). 1-й круг. Попырин сыграет с Харри, Микельсен встретится с Боржесом

Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 18 – 14 мая 2025 ATP 250 Призовой фонд – 596 035 евро Открытые корты, грунт Первый круг Алексей Попырин (Австралия) Николас Харри (Чили) Дата проведения 18 мая, 13.
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