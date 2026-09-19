1668-й день спецоперации. Что происходит под Красным Лиманом — свидетельство очевидца Радомир Маркуш На фото: подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» продолжают уничтожать технику и боевиков ВСУ, находящихся в окружении в Харьковской области.
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