БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 19 сентября, главное: В Орехове смыкается новый «котел» — до встречи ГрВ «Восток» и «Днепр» осталось 4 км

Сводки СВО, 19 сентября, главное: В Орехове смыкается новый «котел» — до встречи ГрВ «Восток» и «Днепр» осталось 4 км

1668-й день спецоперации. Что происходит под Красным Лиманом — свидетельство очевидца Радомир Маркуш На фото: подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» продолжают уничтожать технику и боевиков ВСУ, находящихся в окружении в Харьковской области.

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