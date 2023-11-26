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«Краснодар» выиграл 1 из 5 последних матчей РПЛ. После 11-го тура «быки» опережали «Зенит» на 7 очков, сейчас отстают на одно

«Краснодар» выиграл 1 из 5 последних матчей РПЛ. После 11-го тура «быки» опережали «Зенит» на 7 очков, сейчас отстают на одно

Сегодня «быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. У команды Владимира Ивича лишь одна победа 5 последних матчах лиги: над «Крыльями Советов» (2:1).

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