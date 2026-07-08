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Царьград

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Алкогольное потребление в России снизилось до минимума с 1998 года

Алкогольное потребление в России снизилось до минимума с 1998 года

На Северном Кавказе потребление алкоголя упало до минимума с 1997-1998 годов. Русские сократили употребление на 0,44 литра, достигнув 7,62 литра на душу в год, с Чечней на уровне 0,02 литра пересекли новый минимум.

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