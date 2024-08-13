Роспотребнадзор отреагировал на отказ смоленского маршрутчика везти пассажира

«Сдачи нет!» Специалисты надзорного органа пояснили смолянам, как правильно поступить в такой ситуации Региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека вмешалось в ситуацию с мужчиной, которого водитель маршрутного такси №16 в Смоленске отказался перевозить из-за отсутствия сдачи с крупной купюры номиналом 5000 рублей.