Глава пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

Начальник управления по вопросам миграции УМВД Пензенской области и его подчинённый, задержанные в апреле по подозрению в коррупции, оказались вовлечены в новое уголовное дело — об организации незаконной миграции .
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