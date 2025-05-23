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Глава пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

Глава пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

Начальник управления по вопросам миграции УМВД Пензенской области и его подчинённый, задержанные в апреле по подозрению в коррупции, оказались вовлечены в новое уголовное дело — об организации незаконной миграции .

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