Похороненная заживо 11 дней пыталась выбраться из гроба, но люди…

Местные жители, живущие рядом с кладбищем, неоднократно слышали крики и удары, но проходили мимо. 37-летняя Розангела Алмейда душ Сантос находилась в больнице после перенесения септического шока, но врачи признали её мёртвой.
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