Китайский космоплан вывел на орбиту еще один неизвестный объект

Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images Ранее в конце мая 2024 года астрофизик Джонатан Макдауэлл заметил, что космоплан выпустил неизвестный объект, который может быть специальным спутником или частью оборудования, что будет следить за отработкой маневров космоплана перед окончанием его миссии и возвращением на Землю.