Команда "Гражданской Инициативы" вторые сутки в пути. Отвезли гуманитарный груз в три приграничных области.
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Команда "Гражданской Инициативы" вторые сутки в пути. Отвезли гуманитарный груз в три приграничных области.
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