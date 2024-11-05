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Стала известна роль бизнеса в формировании дальневосточных агломераций

Стала известна роль бизнеса в формировании дальневосточных агломераций

Экономики всех субъектов России напрямую связаны с крупнейшими агломерациями. Эксперты подсчитали, что развитие экономики крупной агломерации влияет непосредственно в денежном эквиваленте на рост других субъектов.

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