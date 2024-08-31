Власти штата Вашингтон расследуют криптомошенничество клона биржи Nasdaq

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) сообщил, что его отдел по ценным бумагам ведет расследование по делу о мошенничестве на криптовалютной платформе, которая маскируется под аффилированную с крупной американской фондовой биржей Nasdaq.
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