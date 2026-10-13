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«Ты вечно в прессе – то пьешь, то спишь с бабульками! Прекрати!» – отчитал меня Капелло». Морган зачитал отрывок из автобиографии Кэрролла

Телеведущий Пирс Морган обсудил с бывшим нападающим « Ливерпуля »  Энди Кэрроллом его истории о работе с тренером Фабио Капелло в сборной Англии, которыми игрок поделился в автобиографии Owning it.

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