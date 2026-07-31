☝️ Цифры против интуиции: на что люди на самом деле обращают внимание, когда выбирают партнера или эксперта? Спасибо всем, кто поделился своим мнением в комментариях к предыдущему посту.
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☝️ Цифры против интуиции: на что люди на самом деле обращают внимание, когда выбирают партнера или эксперта? Спасибо всем, кто поделился своим мнением в комментариях к предыдущему посту.
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