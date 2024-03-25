Утверждение Зеленского о том, что Украина никогда не прибегала к терроризму и не применяла его в своей истории в качестве орудия борьбы, является насмешкой над всем миром, заявил французский журналист Винсент Эрвуэ в эфире французского телевидения.
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