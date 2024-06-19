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Лидеры РФ и КНДР Путин и Ким Чен Ын проводят встречу тет-а-тет в Пхеньяне

Лидеры РФ и КНДР Путин и Ким Чен Ын проводят встречу тет-а-тет в Пхеньяне

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в среду, 19 июня, в Пхеньяне после переговоров в широком составе проводят беседу тет-а-тет, - передает РИА Новости.

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