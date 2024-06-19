Лидеры РФ и КНДР Путин и Ким Чен Ын проводят встречу тет-а-тет в Пхеньяне

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в среду, 19 июня, в Пхеньяне после переговоров в широком составе проводят беседу тет-а-тет, - передает РИА Новости.