Спрогнозированы последствия тарифной войны США и Китая для России

Тарифная война США и Китая не приведет к резкому росту китайского экспорта в Россию. Об этом заявил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов.
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