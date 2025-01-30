30,01,25 Купянск - Орлянское Активные боевые действия в районе Купянска. Успешное поражение боевой машины пехоты ВСУ в результате обстрела со стороны ВС РФ FPV-дронами.
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30,01,25 Купянск - Орлянское Активные боевые действия в районе Купянска. Успешное поражение боевой машины пехоты ВСУ в результате обстрела со стороны ВС РФ FPV-дронами.
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