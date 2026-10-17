Крис Дженнер пополнила своё внушительное портфолио новой ролью — теперь она ещё и режиссёр. Как стало известно, звезда стала лицом праздничной кампании модного дома Ferragamo под названием The Joy of Loving.
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