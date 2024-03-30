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Всё о женщинах

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Ты должна за меня побороться! (с)

Ты должна за меня побороться! (с)

Я, в меру упитанная женщина в самом расцвете сил, наблюдая за одинокими мужчинами-ровесниками, заметила одно интересно явление.

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Комментарии
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Natali Климова
Даже не собираюсь. Мне работать надо, дом в порядке содержать, ребенка растить. Никто за меня этого не сделает. Зачем мне еще какая то нагрузка в виде борьбы за мужика? Какую ценность он представляет для семьи? Хорошо кушает  ????
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13 час.
Сергей Лепехов
Морена-Морана из палаты №6 продолжает строчить откровенный бред...
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8 час.

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