Ты должна за меня побороться! (с)

Natali Климова

Даже не собираюсь. Мне работать надо, дом в порядке содержать, ребенка растить. Никто за меня этого не сделает. Зачем мне еще какая то нагрузка в виде борьбы за мужика? Какую ценность он представляет для семьи? Хорошо кушает ????