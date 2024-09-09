Вышел второй сезон «Властелина колец: Кольца власти». Чем поражает продолжение самого дорогого сериала в истории?

Самый дорогостоящий сериал в истории телевидения вернулся на Prime Video со вторым сезоном — «Властелин колец: Кольца власти» продолжает разворачивать историю Второй эпохи Средиземья, то есть событий, происходивших в фэнтезийной вселенной Джона Рональда Толкина за несколько тысяч лет до действия «Властелина колец» и «Хоббита».