В Петербурге за сезон отремонтируют около 90 адресов

Общая площадь работ составит более двух миллионов квадратных метров В планах дорожного сезона – ремонт около 90 адресов: общая площадь объектов составит более 2,327 миллиона квадратных метров, из них более 600 тысяч – по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.