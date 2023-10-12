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Сотни миллионов потратят власти на проекты по капремонту школ Забайкалья

Сотни миллионов потратят власти на проекты по капремонту школ Забайкалья

Сотни миллионов рублей потратят власти Забайкальского края на проекты по капитальному ремонту школ и детских садов, сообщила во время заседания комитета краевого Заксобрания замминистра финансов Оксана Сидунова.

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