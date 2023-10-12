Сотни миллионов потратят власти на проекты по капремонту школ Забайкалья

Сотни миллионов рублей потратят власти Забайкальского края на проекты по капитальному ремонту школ и детских садов, сообщила во время заседания комитета краевого Заксобрания замминистра финансов Оксана Сидунова.
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