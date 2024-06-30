А не нужно было скакать.Часть 7. Товарищ майор с 2014 года все записывал

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Олег Царёв пишет про ситуацию с въездом ук-ев, через единственный пункт пропуска, в Шереметьево : ухилянтов, желающих переехать в Россию, не становится меньше.
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