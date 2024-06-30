Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марго ПростоМарго
    сертификат ПФДО у вас есть? Пушкинской картой пользуетесь?Не считая расходо...
  • Александр
    Не предназначена она для авианосцев.Для стрельбы по площадям, по стационарным целям.Сбылось предупреж...
  • Александр
    По делу есть,что сказать?Сбылось предупреж...

А не нужно было скакать.Часть 7. Товарищ майор с 2014 года все записывал

А не нужно было скакать.Часть 7. Товарищ майор с 2014 года все записывал

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Олег Царёв пишет про ситуацию с въездом ук-ев, через единственный пункт пропуска, в Шереметьево : ухилянтов, желающих переехать в Россию, не становится меньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх