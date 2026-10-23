Есть темы, о которых в приличном обществе говорить не принято, но которые при этом красноречивее любых политических трактатов рассказывают о культурных различиях.
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