Надо было дождаться акта прямой агрессии …

М Мария Во время войны не надо своих критиковать. Неужели не понимаете, почему? Закончится война - тогда и разберёмся.

Bogdan Stupin К 1941 году действовали приблизительно так, как видится правильным вам. Но, как зачастую бывает, события разворачиваются не так, как ожидали. К концу лета 42-го немцы вышли к Волге. Вся эта история обошлась нашей стране в двадцать (с гаком!) миллионов человеческих жизней. Про первые десять послевоенных полуголодных лет умолчу. Впрочем, не факт, что вы что-то слышали о войне 1941-1945 гг.