Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Единственное что хотелось бы сказать депутату Гурулёву - не мешайте МО работать, там несут службу действующие генерал..."ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ...

Надо было дождаться акта прямой агрессии …

Надо было дождаться акта прямой агрессии …

В воздухе напряжение, ситуация напоминает советского времени анекдот. Племя папуасов-​каннибалов захватило в плен группу советских туристов во время их поездки по африканским джунглям.

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Комментарии
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М
Мария
Во время войны не надо своих критиковать. Неужели не понимаете, почему? Закончится война - тогда и разберёмся.
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14 час.
Bogdan Stupin
К 1941 году действовали приблизительно так, как видится правильным  вам.  Но, как зачастую бывает, события разворачиваются не так, как ожидали. К концу лета 42-го немцы вышли к Волге.  Вся эта история обошлась нашей стране  в двадцать (с гаком!) миллионов человеческих жизней.  Про первые десять послевоенных полуголодных лет  умолчу. Впрочем, не факт, что вы что-то слышали о войне 1941-1945 гг.
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13 час.
Alex Nемо
&quot;Ваше нетерпение понимаю, но по Уставу, надо было дождаться акта прямой агрессии&quot;. Какой смысл расходовать серьёзное вооружение на уркаинских шавок когда нужно бить по центрам принятия решения, но пока что Устав не позволяет. Передача шавкам дальнобойных ракет и будет этим самым актом, о чём собственно ВВП и сказал...
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7 час.

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