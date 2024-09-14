В воздухе напряжение, ситуация напоминает советского времени анекдот. Племя папуасов-каннибалов захватило в плен группу советских туристов во время их поездки по африканским джунглям.
Надо было дождаться акта прямой агрессии …
Комментарии
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М
Мария
Во время войны не надо своих критиковать. Неужели не понимаете, почему? Закончится война - тогда и разберёмся.
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14 час.
Bogdan Stupin
К 1941 году действовали приблизительно так, как видится правильным вам. Но, как зачастую бывает, события разворачиваются не так, как ожидали. К концу лета 42-го немцы вышли к Волге. Вся эта история обошлась нашей стране в двадцать (с гаком!) миллионов человеческих жизней. Про первые десять послевоенных полуголодных лет умолчу. Впрочем, не факт, что вы что-то слышали о войне 1941-1945 гг.
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13 час.
Alex Nемо
"Ваше нетерпение понимаю, но по Уставу, надо было дождаться акта прямой агрессии". Какой смысл расходовать серьёзное вооружение на уркаинских шавок когда нужно бить по центрам принятия решения, но пока что Устав не позволяет. Передача шавкам дальнобойных ракет и будет этим самым актом, о чём собственно ВВП и сказал...
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7 час.
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