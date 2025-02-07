"Ни рецептов, ни принца Гарри". В сети раскритиковали первый выпуск кулинарного шоу Меган Маркл

В сети раскритиковали первый выпуск нового кулинарного шоу Меган Маркл. Как сообщает издание DailyMail, первые зрители вообще не поняли, зачем его смотреть: Меган не показала ни принца Гарри, ни их детей Арчи и Лилибет.
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