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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксения Синицына: «Травма, которую я получила на тренировке во время контрольных прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы»

Она была заявлена на второй этап Гран-при России в Омске, но снялась. В сентябре Синицына травмировалась на тренировке во время контрольных прокатов – по ее словам, пробила ногу коньком.

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