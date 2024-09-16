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США уничтожили ракетную систему хуситов на севере Йемена

США уничтожили ракетную систему хуситов на севере Йемена

Global Look Press/Wang Shang/XinHua Американские военные нанесли удар по ракетной системе хуситов из движения "Ансар Аллах" на севере Йемена, сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) 15 сентября.

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