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В Прибайкальском районе Бурятии подвели итоги конкурса среди дошкольных учреждений «Азбука безопасности»

В Прибайкальском районе Бурятии подвели итоги конкурса среди дошкольных учреждений «Азбука безопасности»

В Прибайкальском районе полицейскими совместно со специалистами районного Управления образования Прибайкальского района подведены итоги конкурса среди дошкольных учреждений «Азбука безопасности».

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