«МЮ» не продаст Марсьяля этим летом. Тен Хаг решил его оставить, но и предложений нет (MEN)

Стали известны перспективы нападающего Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы больше не будут пытаться продать француза этим летом.
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