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В Грузии назвали срок начала действия закона об иноагентах

В Грузии назвали срок начала действия закона об иноагентах

В Грузии через несколько недель заработает закон об иноагентах. Такой срок начала действия документа назвал глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, его слова передает ТАСС.

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