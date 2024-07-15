В Грузии назвали срок начала действия закона об иноагентах

В Грузии через несколько недель заработает закон об иноагентах. Такой срок начала действия документа назвал глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, его слова передает ТАСС.
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