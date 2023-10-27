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Военное обозрение

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Американский флот испытал запуск зенитной ракеты со съемного модуля литорального корабля

Американский флот испытал запуск зенитной ракеты со съемного модуля литорального корабля

Литоральные корабли должны были стать одной из основных сил американского флота за счет своей модульности, предполагавшей в зависимости от стоящей задачи установку контейнеров с различным типом вооружений – ПКО, ПЛО, ПВО.

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