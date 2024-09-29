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Захарова рассказала о шутках про Госдеп США в кулуарах Генассамблеи ООН

Захарова рассказала о шутках про Госдеп США в кулуарах Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке в кулуарах проходящей там 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начали распространяться обсуждения о том, что Госдепартамент США скомпрометировал сам себя из-за проводимой военизированной политики.

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