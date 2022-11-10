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Бол Бол заблокировал бросок Луки Дончича с отклонением

Бол Бол заблокировал бросок Луки Дончича с отклонением

Центровой «Орландо» Бол Бол в одном из эпизодов матча против «Далласа» переключился после размена в защите на разыгрывающего «Мэверикс» Луку Дончича.

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