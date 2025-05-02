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Средства ПВО совместно с морским флотом сбили БПЛА над акваторией Черного моря

Средства ПВО совместно с морским флотом сбили БПЛА над акваторией Черного моря

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в ночь на пятницу, 2 мая, сообщил, что громкие звуки, которые было слышно в городе — это российские бойцы отражают попытку атаки беспилотных летательных аппаратов.

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