Майя Санду призывает поддержать проевропейскую политику на местных выборах

Проевропейский президент Республики Молдова Майя Санду обвинила Россию в «подкупе» избирателей на местных выборах, которые состоятся в эти выходные, путем направления денег промосковским политическим партиям, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии