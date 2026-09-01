Калинин рассказал о мерах поддержки для пострадавших от атак на склады продавцов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Организация "Опора России" направила обращение премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением предоставить селлерам, которые пострадали от атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon, отсрочку по налогам и страховым взносам.
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