Калинин рассказал о мерах поддержки для пострадавших от атак на склады продавцов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Организация "Опора России" направила обращение премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением предоставить селлерам, которые пострадали от атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon, отсрочку по налогам и страховым взносам.