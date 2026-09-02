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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам за трансферное окно – 3,46 млрд фунтов. 475 млн заплатили в последний день

Клубы АПЛ установили рекорд лиги по сумме трансферов в летнее трансферное окно. Этим летом было потрачено 3,46 млрд фунтов.

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